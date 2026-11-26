Bruno Fernandes, maç öncesinde kendisine özel bir anı takdim edilmesinin ve Manchester United'ın 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atmasının ardından Sporting'e dönüş ihtimaline kapıyı asla kapatmayacağını söyledi. United kaptanı, gollerini neden coşkuyla kutlamadığını da açıkladı ve Sporting'e FC Porto maçı öncesinde şampiyonluk yarışı için tavsiyede bulundu.

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Fernandes, Sporting'e dönüşe kapıyı açık bıraktı

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Jose Alvalade Stadı'na yaklaşık yedi yıl sonraki ilk dönüşünü çarşamba günü oynanan ve 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında attığı iki golle taçlandırdıktan sonra Sporting'de yeniden oynama ihtimaline kapıyı asla kapatmayacağını söyledi. Maç öncesinde kulüp başkanı Frederico Varandas'ın kendisine çerçevelenmiş, sekiz numaralı bir hatıra takdim ettiği Portekizli orta saha oyuncusu, Sporting'le süren bağından içtenlikle söz etti.

“Kapı hiçbir zaman kapanmadı. Bu kulübe büyük bir sevgi duyuyorum. Bu ihtimal birçok kişiye bağlı. O kapıyı kapatmıyorum, asla da kapatmayacağım. Burada mutluydum ve böyle bir şey olursa yine mutlu olabilirim.” Fernandes bu sözleri maçın ardından Sport TV'ye söyledi.

İki golün ardından neden coşkulu bir kutlama yapmadığını açıkladı

United'a katılmadan önce Ocak 2017 ile Ocak 2020 arasında Sporting formasıyla çıktığı 137 maçta 64 gol atan Fernandes, 48. dakikada penaltıdan ve 50. dakikada sekerek ağlara giden bir vuruşla gol buldu. Bu goller konuk ekibi kısa süreliğine 2-1 öne geçirirken Fernandes, gol sevinçlerini ölçülü yaşadı.

“Gol tuhaftı, topun ağlara girdiğini anlamam biraz zaman aldı. Ama o anda böyle hissettim.” diye açıkladı. “Bir oyuncunun golü kutlamamasının daha fazla ya da daha az saygı gösterdiği anlamına geldiğini düşünmüyorum ama sonuçta golü pek coşkuyla kutlamadım.”

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Kritik O Clássico maçı öncesinde Sporting'e destek

United'da, 2018'de Dragao'da Sporting'i mağlup eden FC Porto altyapısından yetişme Diogo Dalot, 64. dakikada oyuna girdiğinde yoğun biçimde yuhalandı. Fernandes ise eski kulübüne, pazartesi günü Primeira Liga'nın yenilgisiz lideri Porto ile oynayacağı kritik maç öncesinde destek verdi.

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“Bence Sporting'in en çok ihtiyacı olan şey, son yıllarda sahip olduğu birliktelik. Bu birliktelik, şampiyonluğa yaklaşmasını, hatta şampiyon olmasını sağladı. Özellikle son dakikalarda bunu görmek mümkündü ve böyle devam etmeli.” diyen Fernandes sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok kaliteli ve kadrosu oldukça eksiksiz bir takım görüyorum. Umarım Sporting sonuna kadar şampiyonluk için mücadele eder.”

Sporting'i Estadio do Dragao'da şampiyonluk sınavı bekliyor

Sporting, pazartesi günü Estadio do Dragao'da oynayacağı maç öncesinde Primeira Liga'da 24 puanla üçüncü sırada. İlk 11 lig maçının tamamını kazanan Porto'nun dokuz puan gerisinde bulunuyor.

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Porto ligde üstün bir performans sergilese de iki rakip arasında Porto'da oynanan son altı lig maçının beşi beraberlikle sonuçlandı. Bu da şampiyonluk yarışında önemli bir ivme yakalamak isteyen Sporting'e umut veriyor.