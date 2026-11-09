Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, pazar akşamı La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid'e karşı 2-1 kazanılan maçta imzasını attı.

Yamal, maçın adamı ödülünü alan Fermin Lopez'in kaydettiği, Barcelona'nın ikinci golüne asist yaptı.

Mundo Deportivo gazetesi, Lamine Yamal'ın 12 asiste ulaşarak Avrupa'nın en iyi asist yapan oyuncusu haline geldiğini aktardı.

Yamal, İspanya Ligi'nde 8 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 asist daha yaptı.

Bu rakamlar, Yamal'ı Avrupa'nın beş büyük liginin en iyi asist yapan oyuncuları listesinin zirvesine taşıyor; 11 asisti bulunan Harry Kane'in önünde yer alıyor. Onların arkasında ise 8'er asistle Tufan, Nico Paz ve Glory Grol geliyor.

Ancak Lamine'nin maçtaki performansı, yalnızca asist yapmanın ötesine geçti; Barcelona hücumunun sağ kanadında Grimaldo'yu da zorlukta bıraktı.

Lamine Yamal, 6 çalım tamamlayarak maçın çalımda en başarılı oyuncusu oldu. Ayrıca 7 pozisyon üreterek en çok fırsat yaratan oyuncu olurken, üç denemeyle en çok orta yapan isim de oldu.

Oyuncu, sahanın son üçte birlik bölümünde 13 pas vererek iyi performansını tamamladı. Ayrıca iki savunma müdahalesinde başarılı olarak savunma anlamında da verimli bir görüntü çizdi.