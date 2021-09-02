Aşı olmayı reddeden Granit Xhaka da koronavirüse yakalandı

İsviçre Futbol Federasyonu, Granit Xhaka'nın Covid-19'a yakalanmadan önce aşı olma seçeneğini reddettiğini doğruladı.

Arsenal orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın dün gece İsviçre'nin Yunanistan'a karşı hazırlık maçı öncesi katıldığı İsviçre'deki kampta yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı.

Xhaka'nın takım arkadaşlarından izole bir şekilde 10 gün daha İsviçre'de kalması bekleniyor.

İsviçre FA iletişim başkanı Adrian Arnold, İsviçre gazetesi Blick'e verdiği demeçte Granit Xhaka'nın aşılanmadığını doğruladı.

"O aşılanmamış bir oyuncu. Bunu her oyuncunun kendi iradesine bıraktık, bu her oyuncunun kişisel kararı, tıpkı İsviçre'deki herkes gibi... Herkese aşı yaptırmasını tavsiye ettik ama insanlar sonuçta kendileri karar veriyor."

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Xhaka'nın odasında tecrit edildiği ifade edildi.

Sorumsuzca davrandı

Blick baş editörü Andreas Böni ise Xhaka'nın aşı yaptırmama kararından memnun değil. Böni, Xhaka'nın "sorumsuzca davrandığını" söylüyor.

Gazeteci, milli takım kaptanı ve birçok genç için rol model olan bir oyuncunun aşılanmamasını sorgularken EURO 2020'den önce de, Xhaka'nın maskesiz bir dövme sanatçısını ziyaret ettiğini hatırlattı.

“Aşılanmak kişisel bir tercih ancak temelde profesyonel bir futbolcu olarak aşılanmamak ihmalkarlıktır.”

"Uçakta, otobüste çok seyahat ediyorsunuz ve farklı insan gruplarıyla sürekli hareket halindesiniz. Ve yakalanırsanız, tüm ekip karantinaya alınır ve bu da oyunu tehlikeye atar.'

Araştırmalar, Covid aşılarının bir bireyin Covid-19 ve türevlerini yakalama veya yayma riskini azalttığını kesin olarak gösteriyor. Ancak The Telegraph'da daha önce yayımlanan bir haberde, İngiliz Futbol Ligi'nde yapılan bir araştırmaya göre oyuncuların üçte birinin aşı olmayı redditiği yazılmıştı.