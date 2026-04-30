Ashley Young futbolu bırakıyor, ancak Ajax'a hâlâ milyonlar kazandırabilir

Ashley Young (40), bu sezonun ardından profesyonel futbolu bırakıyor. 23 yılın ardından İngiliz oyuncu kariyerine son veriyor. Ipswich Town formasıyla oynayacağı son maçta Ajax’a büyük bir iyilik yapabilir.

Young, Instagram üzerinden muhteşem kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. “Sefton Road'dan Vicarage Road'a, Villa Park'tan Wembley'e, Old Trafford'a, San Siro'ya, tekrar Villa Park'a, Goodison Park'a ve sonunda Portman Road'a.”

“Bu, çocukken sadece hayalini kurduğum bir yolculuktu! Bu rüya sona eriyor ve cumartesi günü belki de profesyonel kariyerimin son maçı olacak,” diye bitiriyor 39 kez İngiltere milli forması giyen oyuncu.

Kanat oyuncusu, en çok maçını Manchester United formasıyla oynadı. Young, The Red Devils formasıyla tam 261 kez sahaya çıktı.

Young, Manchester United ile Premier League ve Avrupa Ligi şampiyonlukları kazandı. 2017 finalinde İngiliz devi, Ajax'ı mağlup etmişti. Cumartesi günü Young, Ipswich formasıyla oynayacağı muhtemel son maçında Amsterdam ekibine büyük bir iyilik yapabilir.

Ipswich'in yükselme durumunda, Chuba Akpom'un kiralanması kesin bir transfere dönüştürülecek. İngiliz kulübü, bu durumda Ajax'a 9 milyon avrodan fazla para ödemek zorunda kalacak.

Ipswich, on dördüncü sıradaki Queens Park Rangers ile karşılaşacak, Millwall ise Oxford United ile, Middlesbrough ise altıncı sırada yer alan zorlu rakibi Wrexham ile karşılaşacak. İkinci sıradaki takım doğrudan Premier League'e yükselirken, üçüncü ile altıncı sıradaki takımlar play-off'lara katılacak.