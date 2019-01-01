Ashley Cole'dan Mo Salah itirafı: "Bu çıkışı beklemiyordum"

Mo Salah ile üç farklı takımda beraber oynamış Ashley Cole, Mısırlının bu çıkışını beklemediğini itiraf etti.

Mo Salah, 'un 'yi 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı atlattığı maçta mükemmel bir gole imza attı.

Premier Lig'e dönüş yaptığından beri gösterdiği performans ile herkesi büyüleyen Salah, Chelsea, ve 'dan eski takım arkadaşı Ashley Cole'u da etkiledi.

SkySports'a konuşan Cole, Salah'ın böyle bir çıkış yapmasını bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine "Dürüst olmak gerekirse hayır beklemiyordum" cevabını verdi.

Mısırlı oyuncunun yeteneğini sahaya daha etkili yansıttığını belirten Cole, "İdmanlarda ondaki yeteneği görebiliyordum ama şu an çok daha amansız oynuyor" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da Salah'ın önderliğe yükseldiğini düşünen sol bek, "O, Firmino ve Mane hep beraber çok iyi oynuyorlar ama Mo, adeta 'Şimdi benim zamanım' diyerek oynuyor. Diğer oyuncuların gölgesinde kalmak yerine esas adam olmak istiyor" diyerek cümlelerini tamamladı.

Mo Salah, henüz Liverpool adına kupa kaldıramasa da bu sezon ligde 19 gol atarak Sergio Aguero ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor.