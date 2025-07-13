İspanyol yıldız Asensio'nun Fenerbahçe'yi neden tercih ettiği belli oldu.

İtalyan devi Milan başta olmak üzere Sevilla, Everton ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri, İspanyol 10 numaraya tekliflerini sundu.

Ne oldu?

Geçen sezon kiralık oynadığı Aston Villa da 29 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı. Ancak tecrübeli yıldız, yeniden Aston Villa veya PSG'de rotasyon oyuncusu olmayı kesin bir şekilde reddetti ve hedefleri doğrultusunda Fenerbahçe'yi seçti.

Başarılı futbolcu, yeniden İspanya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olmayı ve 2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy göstermeyi çok istiyor.

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Resmi imza bekleniyor

Asıl hedefi ise bu turnuvada şampiyonluk yaşamak. Asensio, sarı-lacivertli kulüpte formunun yükseleceğini düşünüyor. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Maaşı belli oldu

PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Fenerbahçe, 3 yıllık anlaştığı Asensio'ya senelik 11 milyon Euro verecek.

Müzesinde 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 21 kupası olan İspanyol yıldız, sarı-lacivertli forma ile yeni kupalar hedefliyor. Transfer sürecinde dikkat çeken bir detay ise Marco Asensio'yla yapılan görüntülü görüşme oldu.

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcuyla yaptığı görüşmede İstanbul'da oturması planlanan lüks villayı da tanıttı.İspanyol futbolcunun, sunum yapılan Beykoz'daki evi çok beğendiği ve onay verdiği bildirildi. Asensio'nun, İstanbul hakkında da sarı-lacivertli oyunculardan bilgiler aldığı öğrenildi. (Sabah)