Asensio: Hatalı olan benim, Mourinho değil, Negreira'nın gölgesi hâlâ orada

Raúl Asencio sessizliğini bozmaya karar verdi. İspanyol"AS" gazetesine verdiği röportajda, Real Madrid savunmacısı, saha dışında iki sorunun gölgelediği bir yılı değerlendirdi; buna, kendisini sahalardan uzak tutan son bir bacak ameliyatı da eklendi.

Kendisini sanık sandalyesine oturtan hukuki sürecin sonu hakkında sorulduğunda, cevabı net oldu: "Kimseyi öldürmedim, hiçbir şey yapmadım. Ama bunun ötesinde, mesele yalnızca bir formaliteydi. Vicdanım rahattı, en önemlisi de bu."

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Video davası

Asencio, Real Madrid akademisi mezunu üç kişiyle birlikte yargılandı: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez ve Andrés García. Bu kişiler, biri reşit olmayan iki genç kadının cinsel içerikli görüntülerini onların rızası olmadan kaydetmek ve yaymakla suçlanıyordu.

Asencio, fiillerin işlendiği anda orada bulunmuyordu, ancak bu görüntüleri üçüncü bir tarafla paylaşmak suçlamasıyla yargılandı. Temmuz ayında oyuncu, sorumluluğunu hafifletmek için mağdurlarla bir anlaşmaya vardı. Mağdurlardan biri, miktarı açıklanmayan bir tazminat ve oyuncunun görüntüleri göstermedeki "hatayı" kabul ettiği resmî bir özür mektubu karşılığında suçlamasını geri çekti.

3 Eylül'de savcılık, iki mağdurun mahkeme huzurunda sanıkları affettiklerini açıklamasının ardından, Asencio hakkındaki suçlamaları düşürdü ve diğer üç sanık hakkındaki taleplerini hafifletti.

Savunmacı nihai bir kararla beraat etti; diğer üç kişi ise "reşit olmayanların pornografik materyalde istismarı" suçlamasıyla bir yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı ve bir "rehabilitasyon" kursuna katılmakla yükümlü tutuldu.

Asencio röportajda, taraftar hakaretlerinin kendisini etkilemediğini vurguladı: "Stada gittiğimde, futbol oynamaya gidiyordum, bana düşman bir tribünle kavga etmeye değil." Ancak ailesinin durumu daha zor karşıladığını itiraf etti: "Çünkü oğlun hakkında böyle şeylerin söylenmesi hoş değil."

Alkolün etkisi altında

Bu yazki diğer olay ise direksiyon başında yaşandı. 16 Ağustos'ta Asencio, Gran Canaria adasının güneyinde yapılan alkol testinde 0,90 mg/litre değerine ulaştı; bu, yasal sınır olan 0,25'in yaklaşık 4 katıydı.

Kendisine 14.400 euro para cezası verildi ve ehliyeti sekiz ay süreyle alındı; teknik direktör José Mourinho ise kulübün oyuncu hakkında bir disiplin işlemi başlattığını doğruladı.

Oyuncu bu konuda şunları söyledi: "Mou (Mourinho) hata yapmadı. Tamamen haklıydı... Hata yapan bendim. Bunu kabul ettim ve kabul etmeye devam ediyorum, af diledim ve dilemeye devam edeceğim."

Barcelona'ya ilişkin Negreira davası hakkında sorulduğunda Asencio yalnızca şunu söylemekle yetindi: "Negreira hep vardı. Ve varsa, bunun bir nedeni vardır. Ama daha fazlasını söylemeyeceğim."

İspanyol, takım arkadaşı Kylian Mbappé'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini savundu ve Metropolitano Stadı'nda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacaklarına dair güven göstererek şöyle dedi: "İmkânsız mı? Tam tersine, çok muhtemel."



