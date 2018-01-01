İddia: Asamoah Gyan parasız kaldı!

Gana kaynaklı haberlere göre, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Gyan finansal olarak çökmüş durumda.

Asamoah Gyan finansal problemlerle boğuşuyor.

MyNewsGh.com'un haberine göre Kayserispor forması giyen tecrübeli golcü aylardır maaşını alamıyor ve bu nedenle karısını ve çocuklarını görmek için memleketine gidemiyor.

Gana kaynaklı iddiaya göre, Gyan'ın hesabında sadece 400 Gana Cidesi (4300 TL) para kalmış durumda. Bu para Gana'daki National Investment Bank (NIB) hesabında yer alıyor. Oyuncunun Türkiye'deki hesaplarında ise hiç para yok.

Gyan'a yakın kaynaklara göre, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Ağustos 2018'den bu yana çocuklarını görmedi.

Gyan gülerek yanıt verdi

Kayserisporlu futbolcu, Gana kaynaklı bu iddialara Twitter hesabından emojilerle yanıt vermeyi tercih etti.

— ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) December 27, 2018

Asamoah Gyan bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı, 1 gol attı.