Bayern Münih, yöneticilerinin Jamal Musiala'ya yönelik tutumu nedeniyle kendini büyük bir tartışmanın ortasında buldu.

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Haberi veren Sport gazetesine göre, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Jan-Christian Dreesen'in, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Musiala'nın geleceğini sorgulayan kamuoyu önündeki açıklamaları büyük bir eleştiri dalgasına yol açtı. Öyle ki Alman Futbolcular Birliği Başkan Yardımcısı Michael Franz, üç ismi tacize yakın bir davranış sergilemekle suçladı.

Sport1 kanalında yayınlanan Doppelpass programına katılan Michael Franz, "Bayern Münih yöneticilerinin yaptığı şey, ki kusursuz bir şekilde davranan Kompany ve Eberl'i kastetmiyorum, bana aşağılık bir şey gibi geliyor. Hatta bunda tacize benzeyen bir yan var" dedi.

Eski Alman futbolcu, kulübün üst düzey yöneticilerinin Jamal Musiala'nın en iyi formuna yeniden ulaşıp ulaşamayacağını açık açık sorgulamasının ve oyuncunun sağlık sorunlarını aldığı yüksek maaşla ilişkilendirmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

Franz şöyle devam etti: "Bir futbolcunun performansı kamuoyu önünde tartışılabilir, ancak böyle bir durumda hastalığından ve aldığı maaştan söz etmek doğru değil. Jamal Musiala'nın geri dönmek için elinden gelen her şeyi yaptığını unutmamalıyız."

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Franz daha da ileri giderek, tarihi "Mia san mia" sloganıyla tanınan Bayern Münih'in benimsediği değerleri sorguladı. Bavyera lehçesine ait bu ifade, kabaca "Biz neysek oyuz" anlamına geliyor.

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Franz, "Artık Mia san mia sloganıyla değil, Mia san Money sloganıyla yaşıyoruz. Para insandan daha önemli hale geldi ve bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sendika yöneticisi, 23 yaşındaki Musiala'nın sezon başında nörolojik sorunları hakkında açık yüreklilikle konuştuğunu hatırlatarak, bu şeffaflığın oyuncuya zarar vermesiyle sonuçlanmasının son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

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Bayern Münih'in eski kaptanı ve kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Stefan Effenberg de yönetime yüklendi.

Effenberg, "Sakatlanan bir oyuncu desteklenmeli ve korunmalı. Her açıdan, özellikle de medya karşısında. Eğer bir hastalıkla mücadele ediyorsa, çok daha fazla korunmalı" dedi.

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Bayern Münih'in iletişim biçimini felaket olarak nitelendiren Effenberg, kulüp yöneticilerinden tutumlarını düzeltmelerini istedi: "Hastalıkla mücadele eden bir insandan söz ediyoruz. Benim beklentim, kulübün üst düzey yöneticilerinin özür dilemesiydi."

Franz ayrıca, bu yüzyılın başında Alman futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan ve Bayern Münih'teki döneminde ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayan, sonunda futbolu bırakarak kariyerini erken noktalayan Sebastian Deisler'in hikayesini hatırlattı.

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Franz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Bir insandan söz ediyoruz. Bunlar Alman futbolunun en nüfuzlu üç ismi ve bu genç oyuncuyu herkesin önünde bu şekilde teşhir ediyorlar."

Tartışma, Hoeneß, Rummenigge ve Dreesen'in, fiziksel ve nörolojik sorunların ardından zorlu bir süreçten geçen Musiala'nın iyileşmesine ilişkin şüphelerini kamuoyu önünde dile getirmesiyle başladı.

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Hoeneß, Alman milli oyuncunun hastalığa yakalanmadan önce ulaştığı seviyeye bir gün yeniden çıkıp çıkamayacağını sorguladı. Rummenigge de oyuncunun eski günlerine dönebileceğinden şüphe duyduğunu belirterek sözleşmesinin mali koşullarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getirdi.

Bu açıklamalar, Almanya'da oyuncularından biri sağlık sorunları yaşadığında kulüplerin sportif ve ekonomik taleplerinin hangi sınırda durması gerektiğine dair geniş çaplı bir tartışma başlattı.