Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar...

Ajansspor'un haberine göre İtalya Serie A kulübü AS Roma'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Jose Mourinho sessiz sedasız İstanbul'a geldi.

Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, bugün saat 10.30 civarında İstanbul'a indi Mourinho'nun Türk Hava Yolları'nın (THY) reklam çekimleri için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Jose Mourinho'nun kariyeri

61 yaşındaki teknik adam kariyerinde Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi takımları çalıştırdı.

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Son olarak Roma'da görev yapan Jose Mourinho, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası 16 Ocak 2024 tarihinde görevine son verilmişti.

Sıradaki durağı neresi olacak?

Kariyerinde birçok üst düzey kupa kazanan Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu.

Portekizli teknik adama Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler olduğu iddia ediliyor.

Tecrübeli hocanın, EURO 2024 sonrası Portekiz Millî Takımı'nın başına geçebileceği de konuşuluyor.