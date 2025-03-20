İtalya Serie A kulübü AS Roma'da Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

AS Roma'da forma giyen Paulo Dybala, sakatlanarak sezonu kapattı. Yazın Galatasaray ile de sıkça anılan Arjantinli yıldız, ameliyat olacak.

AS Roma ne dedi?

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonundaki sakatlığın ardından önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.

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Oyuncu ve kulüp, sakatlığın en iyi şekilde iyileşmesi için doğru hareket tarzının bu olduğu konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Paulo'ya, hızlı bir iyileşme için en iyi dileklerimizle, seni bekliyoruz!"

Paulo Dybala'nın 2024-25 sezonu performansı

Arjantinli yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 36 maça çıktı. Paulo Dybala, söz konusu 36 karşılaşmada sekiz gol atıp dört asist yaparak 12 gole direkt katkı sağladı.

2026 yazında Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.