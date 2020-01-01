Arturo Vidal: Messi'nin de yardıma ihtiyacı var

Barcelona'nın Şilili futbolcusu Arturo Vidal, başarıya ulaşmak için Lionel Messi'ye yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Arturo Vidal, 'nın eski başarılı günlerine geri dönebilmesi için hem saha içinde hem de saha dışında çok daha iyi kararlar alması ve takım içinde bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi.

Daniel Habif'in YouTube kanalında konuşan 33 yaşındaki Şilili futbolcu şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Barcelona ilk olarak düşünce yapısını değiştirmesi gerek çünkü futbol çok gelişti. Takım DNA'sı artık geride kaldı ve diğer takımlar birçok açıdan kendini değiştiriyor. Futbo şu anda çok daha fiziğe, güce ve hıza dayalı oynanıyor; teknik daha geride kaldı."

Daha fazla takım

"Son 3 yıldaki takım, Barcelona'nın hak ettiği bir takım değil. Dünyanın en iyi takımının sadece 13 tane profesyonel futbolcusu olamaz, geri kalanların hepsi henüz çok genç. Burada olmayı hak etmediklerinden değil; en iyilere karşı mücadele etmek ve sürekli oynamak zorunda oldukları için. Bütün takımlarda mevkisi için savaşan 23 tane futbolcu var ve kendilerini her gün geliştiriyorlar. Ama kendinizi geliştirmeden, ilerleme kaydetmeden sadece kulüp DNA'sına güvenir ve hep kazanacağınızı düşünürseniz yanılırsınız. Her zaman takım DNA'sı ile kazanamazsınız."

"Takımda çok iyi futbolcular var. 1 numaramız Messi ise dünyanın en iyi futbolcusu, adeta bir uzaylı; ama iyi sonuçların alınabilmesi için onun da yardıma ihtiyacı var."