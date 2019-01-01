Arturo Vidal: Messi başka bir gezegenden

Arturo Vidal, Barcelona'nın sahasında Valladolid'i 5-1 yendiği maçın ardından takım arkadaşı Lionel Messi'den övgüyle söz etti.

'lı orta saha oyuncusu Arturo Vidal, ’nin ’e karşı gösterdiği iki gol, iki asistlik performansı sonrası takım arkadaşının "başka bir gezegenden" olduğunu söyledi.

Vidal, Movistar Plus'a verdiği demeçte, "Messi tüm kalitesini sahaya yansıtıyor böyle olunca takım bunu hissediyor ve daha iyi oynuyor. Messi her gün bizi şaşırtmayı başarıyor. O başka bir gezegenden" dedi.

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Arturo Vidal, Valladolid'e karşı kazandıkları için mutlu olduklarını ve galibiyetlerin takımın moralini yükselttiğini söyledi. Vidal, aynı zamanda karşılaşmanın 29. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Barcelona, tüm kulvarlarda üst üste 7 maçtır kazanmaya devam ederken, 'da gelecek hafta ile karşılaşacak.