Şilili Arturo Vidal, Portekiz Millî Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun, Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Portekiz'in 4-2 kazandığı Danimarka maçı öncesi ülkesinin kampından ayrılmasının ardından, Ronaldo kriziyle ilgilenme biçimini eleştirdi.

Hâlen Colo-Colo forması giyen 39 yaşındaki oyuncu, olayların bitiş şeklinden duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi ve Ronaldo çapında bir oyuncunun millî takımdan bu şekilde ayrılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Portekiz'in "A Bola" gazetesinin bugün cuma günü aktardığına göre Vidal şunları söyledi: "Açıkçası bu utanç verici bir durum. Futbol tarihinin en iyi dört oyuncusundan biri sayılan ve herkesin birinci, ikinci ya da üçüncü sıraya koyacağı Cristiano gibi bir oyuncu, millî takımdan bu şekilde ayrılıyor. Bu son derece kötü bir şey."

Daha önce Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter forması giyen Şilili orta saha oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdi ve Ronaldo'ya konumuna ve Portekiz futboluna sunduklarına yakışır bir şekilde davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Vidal şunları ekledi: "Bence teknik direktör çok kötü bir görüntü sergiledi. Cristiano'yla ilgilenilmeli ve korunmalı, çünkü o Portekiz için her şeyi veren ve millî takımı dünyanın en iyi takımlarından biri hâline getiren bir oyuncu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir oyuncu bu şekilde ayrılamaz. Cristiano'nun istediğini yapmaya hakkı var. Futbola ve Portekiz Millî Takımı'na sunduğu şey, her ikisini de başka bir seviyeye taşımış olmasıdır. Bu tür şeylere saygı göstermeyen teknik direktörler var."

Vidal'in açıklamaları, Ronaldo'nun Portekiz Millî Takımı kampından ayrılmasıyla ilgili tartışmaların sürmesi; krizi çözme ve millî takım kaptanı ile teknik ekip arasındaki ilişkiyi normal seyrine döndürme çabaları ortasında geldi.