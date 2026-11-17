Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile hikâyesi, ülkesinin formasıyla sahalardan uzaklaşmasıyla birlikte sona ermedi. Milli takımı bırakma kararı almasının ardından bile Arjantin kaptanının adı, teknik direktörü Lionel Scaloni'nin planlarında güçlü şekilde yer almaya devam ediyor. Scaloni, ona milli takımda yeni bir görev vermeye hazır görünüyor, ancak bu kez saha dışından.

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Sevecen ve esprili bir dille yaptığı açıklamalarda Scaloni, yardımcısı Walter Samuel'in Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılmasını fırsat bilerek Messi'nin gelecekte teknik ekibine katılma ihtimalini dışlamadı. Sekiz kez Altın Top ödülünü kazanan yıldıza dolaylı bir davette bulunan Scaloni, onun milli takıma farklı bir konumdan dönüşüne kapıyı açık bıraktı.

Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçının arifesinde gelen Arjantinli teknik adamın açıklamaları, Messi'nin uluslararası kariyerinin sona ermesinin ardından geleceğini yeniden gündeme taşıdı ve birçok kez zafere taşıdığı milli takımla bağının sürüp sürmeyeceğine dair spekülasyonların kapısını araladı.

Scaloni, Messi'nin mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamaya devam etmesini istediğini gizlemedi. Arjantinli teknik adam, yaşının ilerlemesine ve milli takımdan uzaklaşmasına rağmen yıldız oyuncunun kariyerini birkaç yıl daha, hatta belki 2030'dan sonra da sürdürebileceğine inandığını vurguladı.

Arjantin teknik direktörü şöyle konuştu: "Bence oynamaya devam edecek, 2030'dan sonra da sürdürecek. Milli takımda oynamayı zaten reddetti ama bir futbolcu olarak kariyerini mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmesini diliyorum."

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Ancak Scaloni'nin açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, Walter Samuel'in yeni bir kariyer deneyimi için ayrıldığını açıklamasının ardından Messi'nin Arjantin teknik ekibine katılma ihtimaline değindiği an oldu.

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Teknik adam esprili bir tonla şunları ekledi: "Buraya gelmek isterse hiçbir sorun yok. Artık Walter gittiğine göre, dinleyin, bırakın gelsin."

Açıklamanın esprili havasına rağmen Scaloni'nin sözleri, Messi ile arasındaki ilişkiye ne kadar değer verdiğini yansıttı. Bu sözler aynı zamanda, uluslararası kariyerini bir oyuncu olarak noktalamaya karar verse bile Arjantinli efsanenin milli takım bünyesinde kalması fikrine sıcak baktığını da ortaya koydu.

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Samuel'in ayrılığı teknik ekipte bir boşluk bıraktı. Scaloni de bunu esprili davetini dile getirmek için fırsata çevirdi ve Messi'yi, formasıyla 208 uluslararası maça çıkıp 126 gol attığı milli takıma onu yeniden döndürebilecek yeni bir olasılıkla karşı karşıya bıraktı.

Uluslararası kariyerin sonu ve açık kalan dönüş kapısı

Bu sözler, Messi'nin milli takım kariyerine nokta koyma kararı almasının ardından futbol kariyerinde yeni bir döneme hazırlandığı bir zamanda geldi. Arjantinli yıldız, olağanüstü bir yolculuk boyunca Arjantin Milli Takımı'nın tarihi golcüsü ve tüm zamanların en önemli sembollerinden biri haline gelmişti.

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Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile ilişkisi her zaman kolay olmadı. Uzun yıllar eleştiri ve baskıya maruz kalan yıldız, ülkesini 2021 Copa America ve ardından 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak hikâyenin seyrini değiştirmeyi başardı ve uzun süredir beklenen en büyük hayalini gerçekleştirdi.

ABD ekibi Inter Miami ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Messi'nin öncelikleri, kulüp düzeyinde futbolun keyfini çıkarmaya devam etmekle bağlantılı görünüyor. Scaloni ise ister oyuncu olarak ister ileride teknik bir görevde olsun, yıldız ismin oyunun içinde kalmayı sürdürmesini umuyor.

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Arjantinli teknik adamın, başarılı projesinin en önemli parçalarından biri olan ve Arjantin'i dünya futbolunun zirvesine yeniden taşıyan başarıların temel ortaklarından Messi'den tamamen uzak bir milli takım hayal etmek istemediği anlaşılıyor.

Monumental'e merakla beklenen dönüş

Öte yandan Messi, 19 Ocak 2027'de Inter Miami'nin iki takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında River Plate ile oynayacağı hazırlık maçıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Monumental Stadı'na dönmeye hazırlanıyor.

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Merakla beklenen karşılaşma, Arjantinli yıldız için özel bir önem taşıyor. Zira bu maç, milli takıma veda töreninde duygusal anlar yaşamasından yaklaşık üç ay sonra onu uluslararası kariyerinde önemli duraklara sahne olmuş en önemli stadyumlardan birine geri götürecek.

Maçta, başta Luis Suárez, Nicolás Otamendi ve Casemiro olmak üzere dünya futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra Montiel, Rodrigo De Paul ve Ángel Correa gibi daha önce İspanya La Liga'da parlamış bazı oyuncuların da forma giymesi bekleniyor.

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Ancak gözler öncelikle, büyük bir taraftar heyecanı eşliğinde Monumental'in çimlerine dönecek olan Messi'nin üzerinde olacak. Bu sahne, özellikle aynı stadın Arjantinli taraftarlara vedasının en önemli duraklarından biriyle özdeşleşmiş olması nedeniyle büyük bir sembolik anlam taşıyor.

Maç, efsanenin hayranlarına onu Buenos Aires'te izleme ve adı milli takımdaki kariyerinin en güzel anlarıyla özdeşleşmiş bir stadyumda dokunuşlarının ve yeteneklerinin keyfini çıkarma fırsatı sunacak.

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Karşılaşmanın organizasyon detaylarının, bilet satış tarihinin ve eşlik edecek etkinliklerin önümüzdeki dönemde iki kulübün resmi kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.

Scaloni'nin teknik ekibe katılım için yaptığı esprili davet ile Monumental'e merakla beklenen dönüş arasında, Messi'nin Arjantin futboluyla bağının, önümüzdeki dönemde varlığının niteliği değişse bile milli takımı bırakmasıyla sona ermeyeceği görülüyor.