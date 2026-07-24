Suudi basınında bugün cuma günü yer alan haberler, Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'nun, halihazırda Lizbon'da düzenlenen takımın yurt dışı kampındaki 4 oyuncunun görevine son verilmesi ve takımla görevleri tamamlandıktan sonra Riyad'a geri gönderilmeleri talimatını verdiğini teyit etti.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Nassr kulübü içindeki bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, Avustralyalı teknik direktörün gençler takımına mensup dört oyuncunun yurt dışı kampındaki varlığına son vermeye karar verdiğini aktardı.

Gazete, Postecoglou'nun; Maher Tavaşi, Fevvaz Meşhur, Nevvaf El-Şemri ve Faris Yusuf'un Portekiz'in Lizbon kentindeki kampta kendilerinden yararlanma süresinin sona ermesinin ardından Riyad'a geri gönderilmeleri talimatını idari kadroya bildirdiğini açıkladı.

Avustralyalı teknik direktörün kararı, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarıyla mücadele etmelerinin ardından ek izinde bulunan milli oyuncuların dönüşüyle takımın kadrosunun tamamlanmasının ardından geldi.

Nassr, yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşamasını başlatmak için geçtiğimiz pazartesi Portekiz'e ulaşmıştı. Takım, ilk hazırlık maçını geçtiğimiz çarşamba Benfica kulübünün yedek takımına karşı oynadı. İki devre halinde 60 dakika süren karşılaşma, Nassr'ın 2-1'lik yenilgisiyle sonuçlandı ve takımın tek golünü orta saha oyuncusu Abdulmelik El-Cabir 4. dakikada kaydetti.

Nassr, kampı boyunca üç hazırlık maçı daha oynayacak: 28 Temmuz'da İspanyol Mérida, 1 Ağustos'ta Portekizli Estrela Amadora ve aynı ayın 4'ünde İspanyol Almería karşısında.