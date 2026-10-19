Movistar Plus+ kanalının yorumcusu ve Real Madrid efsanesi Arjantinli Jorge Valdano, Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yendiği maçın ardından artan hakem tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, tartışmanın oyuncuların performansından ve maçın gollerinden uzaklaşıp hakem kararlarına ve mücadeleye eşlik eden itirazlara kaymasını eleştirdi.

Valdano, Movistar Plus+ kanalındaki programında, hakem tartışmalarının futbol gündemine hakim olmasından bıktığını söyledi ve şöyle ekledi: "Bütün bunlardan bıktım, hem de çok bıktım."

Arjantinli yorumcu, futbolun muhteşem goller ve olağanüstü seviyede oyuncular sunduğunu, ancak konuşmanın her seferinde hakemlerde son bulduğunu belirterek, hakem kararlarına yönelik bu artan odağın oyunun kendisini ikinci plana ittiğini savundu.

Valdano, maçın atmosferinde ilk dakikadan itibaren İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas'ı ve Negreira davasını, hakemlerin yanı sıra hedef alan tezahürat ve itirazların yaşandığını da sözlerine ekleyerek, bunu İspanya'daki maçları saran tartışma alanının genişlediğine kanıt olarak gösterdi.

Movistar Plus+ yorumcusu, maç sırasında Arda Güler'in oyundan atılmamasına itiraz eden Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia'nın açıklamalarına da değindi ve teknik direktörün, Real Madrid oyuncusunun kırmızı kart görme olasılığını takımının performansını mazur göstermek için kullandığını ifade etti.

Valdano, Güler'in kırmızı kartı hak edip etmediği konusunda net bir tavır almadı; ancak tartışmanın oyunun akışı pahasına hakem kararlarıyla meşgul olmayı sürdürmesini eleştirdi ve sözlerini, hakemliğin futbol tartışmasının merkezine dönüşmesinden duyduğu rahatsızlığa işaret ederek, her şeyin artık hakemler etrafında döndüğünü vurgulayarak noktaladı.