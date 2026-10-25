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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Çeviri:

"Artık Almanım!" Bundesliga'nın yükselen yıldızı DFB'yi seçti

Almanya
N. Banks
UEFA Nations League A
Augsburg

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), resmen Almanya Milli Takımı'nı seçen savunma oyuncusu Noahkai Banks'in hizmetlerinden bundan böyle yararlanabilecek.

"Kararım kesin, artık Almanım", dedi FC Augsburg'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu, takımının Union Berlin ile oynadığı maçın devre arasında Sky'a yaptığı açıklamada.

"Ailemle çok uzun süre düşündük ve ABD'deki Dünya Kupası'nda da oynamadım. Burada büyüdüm, kendimi Alman hissediyorum ve göğsümde kartalı taşımak istiyorum", diye devam etti babası dolayısıyla ABD vatandaşlığı da bulunan Banks.

Yaklaşık bir ay önce U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Di Salvo, Banks'in yanı sıra Karlsruher SC'den Louey Ben Farhat'ın da Almanya Milli Takımı'nda oynamaya ikna edildiğini açıklamıştı.

Di Salvo o dönemde, "Çok, çok uzun süredir görüşüyoruz. Bu iki oyuncuyu Almanya Milli Takımı için heyecanlandırabilmiş olmamızdan gurur duyuyorum", demişti.

Hem Banks hem de Ben Farhat, alt yaş kategorilerinde babalarının memleketleri için oynamıştı. Ben Farhat, Tunus A Milli Takımı'nda bile forma giymişti. Di Salvo, "İkisinin de belki bir Dünya Kupası'nda oynama fırsatı vardı", diye konuşmuştu.

FC Augsburg v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images

Banks'in Almanya kararı ABD'de hoşnutsuzluk yarattı

Di Salvo, "Kendilerini Alman hissettikleri, Almanya ile bu yolda ilerlemek istedikleri ve iyi performans göstermeleri hâlinde A Milli Takım'da da oynayabileceklerine inandıkları için bu federasyon değişikliğini yapmalarını etkileyici, cesur ve özgüvenli buluyorum", dedi.

Banks'in ABD ile Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçmesi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun mart ayında Belçika ve Portekiz'e karşı oynanacak iki hazırlık maçı için yaptığı daveti geri çevirmesi, örneğin ABD futbolunun efsane ismi Landon Donovan'da büyük hoşnutsuzluk yarattı.

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