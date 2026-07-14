Artık Ajax’ı durduracak hiçbir şey yok: Barcelona, Marc-André ter Stegen’e onay verdi

Marc-André ter Stegen ve FC Barcelona, Ajax’a kiralanmasını engelleyen ödeme sorunlarını nihayet çözdü. Transfermarkt uzmanı Matteo Moretto, Alman kalecinin artık kesin olarak Amsterdam’a geleceğini yazıyor.

Moretto, "Marc-André ter Stegen Ajax'a gidiyor; son bürokratik ayrıntılar bile artık çözüldü. Artık Barcelona'nın onayıyla kaleci Hollanda'ya gidebilir" diye yazıyor.

Son günlerde Marca ve Sport gibi yayınlar, Ajax'ın endişelenmesine gerek olmadığını yazmıştı. Teknik direktör Jordi Cruijff'in sabrı sınansa da, artık kiralık transfer kesinleşti.

Söylentilere göre Ajax, Ter Stegen’in devasa maaşının sadece yüzde onunu Barcelona’dan üstlenecek. Tecrübeli kaleci (34), Katalonya’da sezon başına tam yirmi milyon avro kazanıyor.

Ter Stegen, normalde yeni teknik direktör Míchel Sánchez’in ilk kalecisi olacak; ikili, geçen sezonun ikinci yarısında Girona’da birlikte çalışmıştı.

Ter Stegen, Barcelona formasıyla tam 423 maça çıktı ve yıllarca kalede tartışmasız bir numaralı kaleci olarak kabul edildi. Performansındaki düşüş ve sakatlıklar, sonunda ilk on birdeki yerini kaybetmesine neden oldu.

Geçtiğimiz Ocak ayında, 44 kez milli formayı giyen oyuncu Girona’ya kiralandı; ancak ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sadece iki maçta kaleyi korudu. Bu nedenle, Katalan kulübünün sonunda kaybettiği küme düşme mücadelesinde takıma yardımcı olamadı.