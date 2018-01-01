Arthur: Neymar'ın Barcelona'ya gelmesi için dua ediyorum

Barcelona'nın Brezilyalı orta sahası Arthur, vatandaşı Neymar'ın eski takımına dönmesini umuyor.

Arhur, Neymar'ı Barcelona'da görmek istiyor.

Mundo Deportivo'ya konuşan Arthur, "Neymar'ın Barcelona'ya gelmesi için gerçekten dua ediyorum çünkü o tartışmasız bir süperstar." dedi.

"Bence takım ne kadar fazla muhteşem futbolcuya sahip olursa, o kadar iyi olur."

"Onu buraya döndürebilmek için elimden geleni yapıyorum ancak onun da bir hayatı var. Ne yaptığını biliyor ve ben, görüşmeler olup olmadığını, dönüşün bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum."

"Yine de o benim arkadaşım ve örnek aldığım bir profesyonel. Buraya dönerse çok mutlu olurum."

Neymar PSG ile yeni sezonu da olağanüstü geçiriyor ve 18 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.