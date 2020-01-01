Arthur Melo: Inter'in benimle ilgilenmesi gurur verici

Barcelona'da forma giyen Arthur Melo, Inter'in ilgisinden mutluluk duyduğunu ancak kariyerine Katalan ekibinde devam etmek istediğini söyledi.

'nın Brezilyalı yıldızı Arthur Melo, 'e transfer olacağına ilişkin haberlere açıklık getirdi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Arthur, "Inter'in benimle ilgilenmesi mutluluk verici ancak Barcelona maceram henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

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Arthur, Inter'in harika bir teknik direktör ile çok iyi bir kadroya sahip olduğunu söylerken, "Böyle bir takımın sizinle ilgilenmesi gurur verici. Fakat şu anda sadece Barcelona'ya odaklandım. Burada çok mutluyum ve uzun yıllar kalmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arayı sakatlığını atlatmak için değerlendirdiğini dile getiren 23 yaşındaki Brezilyalı fubolcu, futbolun yeniden başlaması için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

2018 yazında transfer olduğu Barcelona'da toplam 68 maça çıkan genç yıldız, Katalan ekibinde 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.