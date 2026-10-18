Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında bu akşam deplasmanda 1-0 kazandıkları Nottingham Forest karşılaşmasının zorluğunu kabul etti.

Oyuna sonradan giren Noni Madueke'nin golüyle kazanan Arsenal, puanını 18'e yükseltti ve maçlarının tamamını kazanarak zirvede bulunan Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Arteta, "BBC" kanalındaki "Match of the Day" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunun olacağını biliyorduk, geçen sefer kazanamamıştık ama bugün bunu başardık."

Arteta, şöyle devam etti: "Son ana kadar çok büyük bir çaba göstermemiz gerekiyordu. Çok iyi organize olmuş ve savunması aşılması zor bir takım. Risk almamız gerekiyordu, çünkü tehlikeli bir takım. Duygusal tarafı çok iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Konsantrasyonumuzu koruduk ve forvetler büyük etki yaptı."

İspanyol teknik adam, forvetlerle ilgili olarak ise şunları aktardı: "Bazıları üç gün önce oynadı, bazıları önümüzdeki maça ilk 11'de başlayacak ve hepsi tam anlamıyla hazır olmaları gerektiğinin farkında. Gerekirse 60. dakikadan sonra, 45. dakikadan sonra, hatta iki dakika sonra bile, artık kritik anlarda işleri bitirebilecek bir takımımız var ve bundan faydalanmamız gerekiyor."

Arteta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Noni (Madueke), Jurrien (Timber) ve Mikel (Merino) oyuna girdiğinde harika bir performans sergiledi, Viktor (Gyökeres) ise maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Hepsi bunu yaptı ve bizim ihtiyacımız olan da bu. Noni hiç kuşkusuz en öne çıkan isim çünkü golü o attı ve farkı yaratan da bu oldu."

Arteta, şunları ekledi: "Savunması aşılması zor takımlar karşısında bazen hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İlk yarıda kaleyi hiç bulan bir şut çekemedik ve bunu konuştuk. İkinci yarıda iki tehlikeli fırsat yakaladık ama kaleyi bulan tek şut hafifçe yön değiştirip ağlara gitti."

Eberechi Eze'yi devre arasında oyundan çıkarmasıyla ilgili olarak Arteta, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Onu oyundan çıkarmamın sebebi, rakibin savunma yapma şekliydi. Üç gün önce bir gol attı ve üç gol atabilirdi, hepimiz mutluyuz. Ama futbol böyle bir şey, bu yüzden yeni bacaklara, farklı profillere ve farklı şeyler denemeye ihtiyacınız var."

Arteta, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu galibiyetin tadını biraz çıkaralım çünkü çok zor bir galibiyetti. Çarşamba günü ise deplasmanda Bayern Münih'e karşı çok zor bir maçımız var."



