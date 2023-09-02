Arteta, golü ve asisti olmayan 82 milyon Dolar'lık yıldızına sevgi istedi!

İspanyol menajer Arteta, Alman yıldızının potansiyelini göstereceğine inanıyor.

NE OLDU? Alman milli futbolcu, Chelsea'den 82 milyon Dolar karşılığında Arsenal'a transfer olduğundan beri çeşitli zorluklar yaşıyor.

Orta saha üçlüsünün solundaki bir role adapte olmaya çalışan Havertz henüz gol veya asist kaydedemedi, ancak menajeri 24 yaşındaki oyuncunu Bukayo Saka ile karşılaştırarak kalitesini göstereceğine inanıyor.

Haberin devamı aşağıda

NE DEDİLER: Arteta, Pazar günkü Manchester United karşılaşması öncesinde gazetecilere şunları söyledi: "Size onun hakkında ne hissettiğimi söyleyeceğim. Onu seviyorum ve onun niteliklerini her gün antrenmanlarda görüyorum.

"Çalışma temposu mükemmel, çok fazla performans sergiliyor. Takımda yaptığı işler çok iyi, sadece istatistikleri şu anda eksik olarak göze çarpıyor.

"Daha fazlasını istemek zor, özellikle de stadımızdaki insanlardan ve taraftarlarımızdan, ama bence ona sevgi gösterin, çünkü ondan en iyi verimi alacağız."

BÜYÜK RESİM: Arteta, Arsenal kariyerleri boyunca kötü başlangıçlardan veya zorlu dönemlerden toparlanan Martin Odegaard, Granit Xhaka ve Gabriel Magalhaes gibi diğer oyunculara da dikkat çekti. Ayrıca mevcut sezonun sadece üç maçlık olmadığını da vurguladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty Images

ARSENAL VE KAI HAVERTZ İÇİN SIRADA NE VAR? Arsenal, Pazar günü sahasında Manchester United'ı ağırlarken Havertz'in gerçek potansiyelini göstermesini umacak.