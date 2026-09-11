Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, forvet oyuncuları Gabriel Jesus ve Gabriel Martinelli'nin bu yaz takımdan ayrılışının ele alınış biçimine yöneltilen eleştirilere büyük şaşkınlık duyduğunu ifade etti.

Jesus, Barcelona'ya 15 milyon euro karşılığında yaptığı transferi tamamlamadan önce ilk takımdan ayrı antrenman yapma talebinin nedenleri hakkında "Kimse bana hiçbir şey söylemedi" iddiasında bulunmuştu.

Ayrıca Arsenal'in eski forveti Ian Wright, Martinelli'nin sezon başı maçları için Arteta'nın kadrosundan çıkarılmasının ardından, Hilal'e 60 milyon sterlin karşılığında yaptığı transferi tamamlamadan önce, bu durumun ele alınış biçimini sorgulamıştı.

İkilinin ayrılışına yönelik tepkiler sorulduğunda Arteta bir basın toplantısında şunları söyledi: "Açıkçası çok şaşkınım, özellikle de Jesus'la soyunma odasında birebir konuşma yaptığım için. Hangi sözlerin söylendiğini bilmiyorum, ama bu bana kalmış bir şey. Birbirimize kullandığımız sözler minnettarlık üzerineydi. Bilmiyorum, her şey yolunda, ve bazen kötü haberler ya da insanların beklemediği haberler vermek zorunda kaldığınızda bu tür tepkilerin olabileceğini anlıyorum."

Arteta, bu yaz Beşiktaş'a 18 milyon euro değerinde bir transferle ayrılan, ancak geçtiğimiz pazar günü Chelsea karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti izlemek için Emirates Stadyumu'na dönen Leandro Trossard'a değindi.

Arteta sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinin kötü polis rolünü oynaması gerekiyor. Eğer o kişi ben olacaksam, olurum ve bunu anlıyorum. Genellikle önemli olan üç ay ya da altı ay sonra olanlardır; Trossard'ın gelip soyunma odasında bizimle bir arada olması, aramızdaki atmosfer ve ilişki. Bazı oyuncularla işler ayrılana kadar zora girdi, ama bir noktada ilişki çok iyiydi, ve umarım bu ikisiyle de böyle olur."

Arsenal, bu sezonki kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışacağı yeni bir mücadelede cumartesi akşamı Sunderland'e konuk olacak.

Arteta, Ben White'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında alınan galibiyetin sonunda topallayarak sahayı terk etmesinin ardından "iyi durumda" olduğunu doğrularken, Cristian Mosquera'nın yaşadığı bir kas sorununu atlatmaya yönelik tıbbi değerlendirmeden geçtiğini belirtti.



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