Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) arasındaki mevcut anlaşmazlık artık kimse için gizli değil; son dönemde hakem kararları aracılığıyla somut bir gerçekliğe dönüştü.

Bu uçurum, Aleksander Ceferin başkanlığındaki Avrupa Federasyonu'nun, geçtiğimiz 12 Ağustos'ta Salzburg şehrinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasında oynanan ve Paris ekibinin yeni bir şampiyonluğuyla sona eren UEFA Süper Kupa maçını yönetmesi için Somalili hakem Omar Artan'ı görevlendirmesiyle açıkça ortaya çıktı; üstelik FIFA'nın aynı hakemi Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası finallerinden çıkarma yönündeki önceki kararına rağmen.

UEFA'nın ve Roberto Rosetti başkanlığındaki Hakem Komitesi'nin mesajları bununla da sınırlı kalmadı; İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Afrikalı hakeme, Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve diğer kıtasal turnuvaların başlamasından önce eski kıtanın seçkin hakemlerini bir araya getiren bu sezonun ilk hakem toplantısına katılması için özel bir davetiye gönderilmesine resmen karar verildi.

UEFA'nın merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehri, üç Avrupa turnuvasının (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) genel hatlarını ve hakem talimatlarını belirlemek amacıyla düzenlenecek bu değerlendirme toplantısına 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Artan, toplantı oturumlarına Avrupa'nın en iyileri olarak onaylanmış "seçkin" kategorisinden 35 hakemle birlikte, ayrıca birinci kategoriden 61 hakemle bir arada katılacak; böylece Somalili hakemin onur konuğu olarak varlığı, Avrupa hakemlik camiasında dikkat çekici bir adım oluşturacak.