Arsene Wenger'den Bayern Münih açıklaması

Arsenal'in eski teknik patronu, Bayern Münih'in başına geçmekle ilgili herhangi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Niko Kovac ile yollarını ayıran 'te yönetimin teknik direktör adaylarından birisinin de Arsene Wenger olduğu konuşuluyordu.

beIN Sports'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Öncelikle şunu söyleyeyim, hiçbir zaman Bayern Münih teknik direktörlüğü için aday olmadım. Herhangi bir görüşme talebim de olmadı." dedi.

Wenger, bu sözlerin teknik direktörlük kariyerinin bittiği anlamına gelip gelmediği yönündeki soruya, "Hayır, kariyerim bitti diyemeyiz." şekinde yanıt verirken sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktörlük benim hayatımdı. O yoğunluğu özlüyorsunuz. Özlediğiniz ve özlemediğiniz birçok şey oluyor. Bir maçı kazanmak, takımı maça hazırlamak, tatminkarlık ve duygu paylaşımları... Bunlar özlediğim şeyler. Diğer yandan baskıdan uzak olmak da bana fena gelmedi. Beni tanıyan insanlar artık daha sakin olduğumu söylüyor ve bu gerçekten doğru."

70 yaşındaki teknik adamın ile yolları geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmıştı.