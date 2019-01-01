Arsene Wenger'den 2022 Dünya Kupası sinyali

Arsene Wenger, 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer almak istediğini belirtti.

'in unutulmaz teknik direktörlerinden Arsene Wenger, 2022 Dünya Kupası için kapılarını araladı.

2017-18 sezonunda 22 yıllık Arsenal serüvenine son veren Wenger, yorumculuk yaptığı beIN Sports 'ta kendisine yöneltilen '2022 Dünya Kupası'nda takım çalıştıracak mısınız?' sorusuna verdiği yanıtla her ihtimale açık olduğunu belli etti:

"Kendimi bir takımı çalıştırırken görebiliyorum. Son görevimden beri bir hayli zaman geçti. Bu sebeple herhangi bir göreve karşı çıkmayacağım. Genel olarak Dünya Kupası'nda rol almak isterim çünkü dünyanın en iyi futbolcularının hocası olmak harika hissettirir. Umarım üç yıl sonra 'da beni görürsünüz."

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Daha önce ve Premier Lig'de görev yapan 69 yaşındaki teknik adam, Neymar'ın PSG'de kalma kararını doğru bulduğunu ifade etti:

"Neymar dünyanın en iyi oyuncularından biri ve 'de kaldığı için seviniyorum. Çünkü dünyanın en iyi iki ya da üç oyuncusundan birini kaybettiğinizde bu kayıpların devamı gelir."

Wenger, 1996’da Arsenal'in başına geçtiğinden beri 3 Premier Lig şampiyonluğu, 7 FA Cup ve 7 Community Shields kazandı.