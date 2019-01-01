Arsene Wenger takım çalıştırıyor mu?
Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda beIN Sports için yorumculuk yapan Arsene Wenger aynı ekranda yorumlarına devam ediyor.
Teknik direktörlük kariyerinin ilk yıllarında AS Nancy, Monaco ve Nagoya Grampus takımlarını çalıştıran Wenger 1996 yılında İngiliz devi Arsenal’in başına geçti. Deneyimli teknik adam, 22 yıl süren ve 2018 yılında son bulan Arsenal macerası boyunca 3 Premier Lig zaferi elde etti. 1999 – 2000 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası finalinde Galatasaray’a kaybeden Wenger’li Arsenal, 2005 – 2006 sezonunda da Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona’ya boyun eğmişti.
Wenger, Arsenal kariyerinin özellikle son yıllarında sıklıkla para harcamadığı için eleştirilse de genç oyuncuları geliştirip transferlerinden para kazanarak Topçular’ın kasasını doldurmuştu.