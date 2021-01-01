Arsene Wenger: Süper Lig, Premier Ligi yok ederdi

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, İngiliz kulüplerinin Avrupa Süper Ligi ile ilgili tutumlarını eleştirdi.

Uzun yıllar Arsenal'de menajer olarak çalışan Arsene Wenger, İngiliz ekiplerinin Avrupa Süper Ligi projesine onay vermesini şaşkınlıkla karşıladı.

Arsene Wenger neler söyledi?

Telegraph'a konuşan başarılı futbol insanı Wenger, projenin ölü doğduğunu vurguladı.

"En şaşırtıcı olanı ise İngiliz kulüplerinin tavrıydı. Herkes Premier Ligi yok etmeye çalışırken onlar bunu kendi elleriyle yapıyor.

"Bunun arkasındaki mantığı anlayamıyorum çünkü İngiltere, Brexit'e oy verdi ve şimdi bir Süper Lig oluşturmaya çalışıyorlar. İngiltere en güçlü lige sahip. Süper Lig'in varlığı Premier Ligi yüzde 100 yok ederdi.

"Avrupa'daki spor kültürümüzün temeli, üst düzey rekabete erişim sağlamaktır."

Neler olmuştu?

Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi adında bir proje başlattıklarını açıklamışlardı.

Futbolseverlerden gelen yoğun tepkiler sonucunda bu projeye onay veren, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham ve Liverpool geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Arsene Wenger'in Arsenal kariyeri

Bir Arsenal efsanesi olan Arsene Wenger, 1996 yılından 2018 yılına kadar İngiliz ekibinin menajerliğini yaptı. Fransız futbol adamı Arsenal ile, üç kez Premier Lig şampiyonluğu, yedi kez FA Cup ve yedi kez de Community Shield Kupası kazandı.