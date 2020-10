Arsene Wenger: "Mourinho ile atışırken kendimi kreşte gibi hissediyorum"

Arsene Wenger, Jose Mourinho'nun kendisine otobiyografisinde pek yer vermemesiyle ilgili yaptığı yorumlara yanıt verdi.

Arsene Wenger'in bu ay başında çıkardığı "My Life in Red and White" adlı otobiyografisi, Jose Mourinho ile Fransız futbol adamını bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Wenger'in dönemini anlattığı otobiyografisinde sık sık atıştıkları Jose Mourinho ile yaşadıklarına dair bir bölüm olmaması dikkat çekmişti.

Hafta başında Jose Mourinho, kitapta kendisine pek yer verilmemiş olmasına dair yaptığı yorumda, "12-14 maç karşı karşıya geldiğiniz ve hiç galibiyet alamadığınız birine kitabınızda yer vermezsiniz değil mi? Durumu çok iyi anlayabiliyorum." demişti.

Canal Football Club'a yaptığı açıklamada Mourinho'nun sözlerine yanıt veren Wenger, "Açıklamaları beni rahatsız etmedi. Her zamanki provokasyonlarından biri. Onunla atışırken kendimi kreşte gibi hissediyorum. Ama bu onun kişiliğinin bir parçası. Ayrıca kendisi yanılıyor, ona karşı iki kez kazandık. Ayrıca pek çok beraberlik var. Bunun dışında kazanan sadece 'siz' olamazsınız. Teknik adamlar galibiyetin sadece bir parçası olabilir." dedi.