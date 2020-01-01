Wenger Mesut'a sahip çıktı: "Onu yönetmek zor değil"

Deneyimli teknik adam, Arsenal'deki eski öğrencisiyle çalışmanın zor olmadığını söyledi.

'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil'e eski teknik direktörü Arsene Wenger sahip çıktı.

Eski oyuncusunun son dönemde yaşadıklarını ESPN'e değerlendiren Fransız teknik adam, Mesut'un hassas bir karakteri olduğunu söylerken onunla çalışırken hiçbir sorun yaşamadığını belirtti.

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Londra ekibiyle yollarını 2018'de ayıran Wenger, 2013'te 'den transfer ettiği Mesut için "O bir sanatçı. Dolayısıyla onun gibi insanların karakterleri hassas oluyor. Etraftan destek gördüğü sürece elinden gelenin en iyisini ortaya koyabilir" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Mesut'un yaratıcılığıyla fark yaratabildiğinin altını çizen Wenger, "Onunla çalışmak hiç zor değil. Defansif anlamda fedakarlık yaparsanız Mesut'tan alacağınız verimi artırabilirsiniz" şeklinde konuştu.