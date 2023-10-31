Arsenal'in efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger, Manchester United'ın güvenini ve ruhunu kaybettiğini söyledi.

Wenger, Manchester derbisini yorumladı

Manchester United'ın geleceği konusunda endişeli

United'ı 'öz güvensiz ve ruhsuz' olarak tanımladı

NE OLDU? 2018'de Arsenal teknik direktörlüğünden ayrılan Arsene Wenger, Manchester United'ın pazar günkü 3-0'lık Manchester derbisi yenilgisinde karşılaştığı sorunları değerlendirirken, Erik ten Hag yönetiminde neden umut olmadığını açıkladı.

NE SÖYLEDİ? beIN SPORTS'a konuşan Wenger, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "İki takım arasındaki uçurumun maç ilerledikçe daha da büyüdüğünü söyleyebilirim. Sonuçta Man United için üzüldünüz çünkü takımda umut kalmadı. Nerede gelişebileceklerini anlamıyorum. Bu takım kendisine olan güvenini, kalitesini ve hatta ruhunu kaybetti. Ben bunun başladığını söyleyebilirim. Böyle durumlarda top sürekli kaleciye geri döner. Tüm takım güvensiz hale gelir ve topu istemezler. United'dan, Manchester City'nin ilk 11'ine kaç oyuncu girer söyler misiniz? Benim için bu her şeyi özetliyor. Bu, Manchester United'ın sorununu özetliyor."

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