Arsene Wenger: Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi

Arsene Wenger, verdiği özel röportajda Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Efsane Fransız teknik direktör Arsene Wenger, 'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

beIN Sports'a özel bir röportaj veren Wenger, Fatih Terim ve 'ye transfer olan eski Premier Lig oyuncuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

" onun bebeği gibi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahseden Arsene Wenger, "Fatih Terim çok tutkulu bir adam. Derin bir futbol bilgisine sahip. O, çok güçlü ve özel bir kişilik" dedi.

"Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi" ifadesini kullanan Wenger, "Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonlukları elde etmeyi başarıyor" sözleriyle Terim'in sarı kırmızılı kulüple olan bağını değerlendirdi.

Arsene Wenger, "Kendisi büyük bir antrenör" diyerek başarılı çalıştırıcı hakkındaki sözlerini tamamladı.

"Sturridge'i hep fantastik bir yetenek olarak gördüm"

Yaz transfer döneminde 'a transfer olan Daniel Sturridge üzerine konuşan Wenger, İngiliz golcünün yeteneklerine dikkat çekti:

"Sturridge'i her zaman fantastik yeteneğe sahip bir oyuncu olarak gördüm" diyen Fransız efsane, İngiliz golcünün daha iyi bir kariyer geçirmesini beklediğini aşşağıdaki sözlerle dile getirdi:

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"Kariyerini kötü sürdürdüğü zamanlar oldu. Bu zamana kadar geçen süreçte daha iyi bir kariyer edinmesini umardım"

"Elneny takım için elinden geleni yapar"

Transfer sezonunda Beşiktaş'a transfer olan eski öğrencisi Mohamed Elneny hakkındaki görüşlerini de paylaşan Wenger, "Elneny, modern ve cömert bir oyuncu" dedi.

Eski oyuncusundan övgüyle bahseden Fransız çalıştırıcı, "Takım için elinden geleni yapar. İyi bir tekniği var, saha içinde hareketli ve aktif. Güçlü bir oyuncu olması takıma emniyet katıyor" cümleleriyle Mısırlı oyuncunun özelliklerini tarif etti.