Arsene Wenger, FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya rakip olmayı düşünüyor

Eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in, FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya rakip olarak aday olup olmayacağına ilişkin nihai kararını bu hafta vermesi bekleniyor. UEFA'nın da aralarında bulunduğu kilit paydaşlar, 18 Kasım'daki son tarih öncesinde 77 yaşındaki Wenger'i ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

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UEFA, Wenger'in Infantino'ya rakip olması için kulis yapıyor

Arsene Wenger, yaklaşan FIFA başkanlığı seçiminde Gianni Infantino'ya karşı aday olmayı değerlendiriyor. Sky Sports ve The New York Times dâhil çeşitli kaynakların haberlerine göre eski Arsenal teknik direktörünün, adaylık bildirimleri için son tarih olan 18 Kasım'dan önceki günlerde nihai kararını vermesi bekleniyor.

Wenger, Kasım 2019'dan bu yana FIFA'da küresel futbol gelişiminden sorumlu başkan olarak görev yapıyor. Ancak UEFA'nın öncülük ettiği kilit paydaşlar, 77 yaşındaki Wenger'in alternatif bir aday olarak seçime girmesi için kulis yapıyor.

Avrupa futbolunun yönetim organının yöneticilerinin, FIFA'nın ticari önerileri etrafında yaşanan son tartışmaların ardından Infantino'ya güvenini yitirdiği bildiriliyor.

FFE tartışması Wenger'i Infantino'dan uzaklaştırdı

Ticari faaliyetler ve Dünya Kupası'ndaki payların özel yatırımcılara satılmasını amaçlayan FIFA Forward Enterprise (FFE) önerisinin sunulup ardından geri çekilmesi, Infantino'nun liderliğinin yoğun biçimde sorgulanmasına yol açtı.

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Wenger, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla projeyle arasına kamuoyu önünde mesafe koydu ve FIFA'nın yönetimine ilişkin tutumunu netleştirdi.

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Wenger, "Projenin tasarlanmasında yer almadım," dedi. "Projenin geri çekilmesi kararı kesinlikle gerekliydi ve tartışmaya açık değildi. Çünkü futbolumuza bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle hizmet eden bağımsız bir FIFA'ya yürekten inanıyorum."

FIFA'da seçim kampanyası kuralları ve sözleşme durumu

Wenger, yöneticilerin Infantino'ya destek verdiği 5 Ağustos'taki Rabat FIFA Yönetim Komitesi toplantısına katılmadı. Ancak kısa süre önce Bakü'de FIFA başkanıyla birlikte görüntülendi.

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Wenger'in mevcut FIFA sözleşmesi yıl sonunda sona erecek. Başkanlığa aday olması hâlinde ayrı bir programla kampanya yürütmesi gerekeceğinden, gelişim alanındaki görevini 2027'de sürdürmesi mümkün olmayacak.

Wenger'in gelecek yıl mart ayında yapılacak seçime resmen katılabilmesi için beş üye federasyonun adaylık desteğini alması ve FIFA'nın uygunluk testlerinden geçmesi gerekiyor.

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Adaylık bildirimi için son tarih yaklaşırken karar bekleniyor

Arsenal'daki 22 yıllık görevinde üç Premier League şampiyonluğu ve yedi FA Cup kazanarak efsane statüsüne ulaşan Wenger, dünya futbolunun en saygın isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Infantino'yu yenmek önemli bir sınav olsa da Wenger, Avrupa'da ve diğer konfederasyonlarda geniş destek görebilir.

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Avrupa futbolunun yöneticileri Wenger'in yanıtını beklerken resmî açıklamanın 18 Kasım'dan önce yapılması bekleniyor.