Arsene Wenger: Bütün bir sezon seyircisiz olamaz

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, maçların seyircisiz oynanmasının kısa süreli bir çözüm olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını sonrası 'nın dönmesiyle birlikte futbolun seyirciler olmadan nasıl olacağına dair ilk gözlemler. yapıldı.

'in efsane teknik direktörü ve FIFA Dünya Futbol Geliştirme Direktörü görevini sürdüren Arsene Wenger, maçların seyirciler olmadan oynatılmasının kısa süreli bir çözüm olduğunu; bütün bir sezonun bu şekilde gidemeyeceğini belirtti.

beIN Sport'ta yorumlarda bulunan tecrübeli isim şunları ifade etti:

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"Bütün bir sezonun seyircisiz oynanması düşünülemez. Bu yüzden bunun kısa süreli bir çözüm olduğunu düşünüyorum.

Wenger, sahadaki durum ne olursa olsun, oyuncuların ve toplumun sağlığının öncelik olması gerektiğini belirterek devam etti

"Ekonomik bahanelerle hareket edip büyük bir kumar oynayamayız. Öncelikle sağlık koşullarının el verişli olup olmadığından emin olmamız gerek."