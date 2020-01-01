Arsene Wenger: Arsenal ruhunu Highbury'de bıraktı

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, takımın son dönemdeki durumunu değerlendirdi.

Arsene Wenger, 'in stadyum değiştirdikten sonra kulüp kimliğini kaybettiğini dile getirdi.

Arsenal yönetimi 2006 yılında 93 yıl geçirdikleri, 38.419 seyirci kapasiteli Highbury Stadı'nın yerine 60 bin kapasiteli bir stadyuma geçmeye karar verdi. Taşınmadan önceki 10 sene içinde Wenger yönetiminde 3 Premier Lig dahil 11 kupa kazanan Arsenal, İngiliz futboluna hükmetme konusunda ile kapışıyordu.

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Takımın başında 22 yılını geçiren Wenger, Emirates'e geçtikten sonra aynı seviyeye erişemeyen Arsenal'in "ruhunu" Higbury'de bıraktığını belirterek beIN Sports'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Tıpkı Anfield'a benzeyen Highbury'den Emirates'e taşınmıştık. O stadyumda bir ruh vardı. Yeni bir stadyum yaptık ancak aynı ruhu bir daha asla bulamadık. Ruhumuzu Highbury'de bıraktık ve güvenlik gerekçeleriyle o ruhu yeniden yaratamadık."

"Ambulanslar sahaya girebilsin diye tribünler ile saha arasındaki mesafeyi büyültmek zorunda kaldık. Tribünlerin eğim açısının daha alçak olması gerekti. Tüm bunlar birleşince aynı atmosferi oluşturamadık."