Arsenal'ın Tierney ısrarı sürüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Celtic’in sol beki Kieran Tierney’nin peşini bırakmıyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’i beşinci sırada tamamlayan ve UEFA finalinde ’ye boyun eğen , gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Gabriel Martinelli’yi transfer ederek ilk ve tek hamlesini yapan Arsenal, İskoçya Ligi ekiplerinden ’in 22 yaşındaki oyuncusu Kieran Tierney için önerdiği 28 milyon euroluk ikinci teklifi de reddedildi.

Arsenal’ın önümüzdeki günlerde üçüncü kez İskoç ekibin kapısını çalması bekleniyor.

İngiliz ekibin kadrosuna katmaya yaklaştığı bir diğer isim olan 18 yaşındaki defans oyuncusu William Saliba için ’ın devreye girmesi transferin tamamlanmasını engelledi.

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Tottenham'ın son atağına rağmen, Saliba gelecek sezon Arsenal forması giymeye yakın gözüküyor.

Arsenal’ın ilgilendiği oyunculardan Wilfried Zaha’nın transferi ise kulübü ’ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle zora girmiş durumda bulunuyor.