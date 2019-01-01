Arsenal'ın Tierney ısrarı sürüyor
Geçtiğimiz sezon Premier Lig’i beşinci sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea’ye boyun eğen Arsenal, gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
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Gabriel Martinelli’yi transfer ederek ilk ve tek hamlesini yapan Arsenal, İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic’in 22 yaşındaki oyuncusu Kieran Tierney için önerdiği 28 milyon euroluk ikinci teklifi de reddedildi.
Arsenal’ın önümüzdeki günlerde üçüncü kez İskoç ekibin kapısını çalması bekleniyor.
İngiliz ekibin kadrosuna katmaya yaklaştığı bir diğer isim olan 18 yaşındaki defans oyuncusu William Saliba için Tottenham’ın devreye girmesi transferin tamamlanmasını engelledi.
Tottenham'ın son atağına rağmen, Saliba gelecek sezon Arsenal forması giymeye yakın gözüküyor.
Arsenal’ın ilgilendiği oyunculardan Wilfried Zaha’nın transferi ise kulübü Crystal Palace’ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle zora girmiş durumda bulunuyor.