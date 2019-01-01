Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi

Premier Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından olan , son olarak müsabasında konuk ettiği 'a 2-1 yenildi. Ligde geride kalan 13 haftada sadece 4 galibiyet alabilen ve son 5 Premier Lig maçının tamamında puan kaybeden Londra ekibi, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verme kararı aldı. Emery'nin yerine geçici olarak Fredrik Ljungberg getirildi.

Emery'nin Arsenal karnesi

İspanyol çalıştırıcı, Arsenal'in başında 84 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 46'sında galibiyete uzanan Emery, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Takımını 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi finaline taşıyan deneyimli çalıştırıcı, son maçta 'yi geçememişti.