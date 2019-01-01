Arsenal'de Mesut Özil kadroya alınmadı

Mesut Özil, Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bate Borisov ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Arsenal'de son dönemde geleceği en çok konuşulan isimlerden olan Mesut Özil ile ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Mesut, İngiliz ekibinin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bate Borisov ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Yıldız futbolcunun herhangi bir sakatlığının bulunmaması, Unai Emery'nin Türk asıllı Alman yıldızı gözden çıkardığı iddialarını kuvvetlendirdi.

Londra temsilcisinden yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut Özil, bu sezon çıktığı 18 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.