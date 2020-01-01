Arsenal'de Calum Chambers sezonu kapattı

Chelsea maçında dizinden bir sakatlık geçiren Calum Chambers'dan Arsenal'e kötü haber geldi...

Premier Lig ekiplerinden 'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Calum Chambers, takımının 'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.