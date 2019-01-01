Arsenal'dan Nicolas Pepe'ye 80 milyon euro

Transfer döneminin gözde isimlerinden Nicolas Pepe’ye Arsenal da talip oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , ’in 24 yaşındaki oyuncusu Nicolas Pepe için 80 milyon euroyu gözden çıkardı.

Geçtiğimiz sezon 23 gol 11 asistlik performans sergileyen oyuncu ile , , ve de ilgileniyor.

Napoli’nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Pepe transferi hakkında “Kesinlikle Pepe ile ilgileniyoruz. Menajerleri İtalya’da bulunuyor. Görüşmeler devam ediyor. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Pepe’nin ’dan çok Premier Lig’de oynamak istemesi ve Lille’in Manchester United’ın tekliğini reddetmesi Arsenal’ı transfer yarışında öne çıkarıyor.

Lille kulübü başkanı Gerard Lopez ise “Geçen sene Pepe’yi bu transfer döneminde satma sözü vererek takımda kalması yönünde ikna ettik. Dört büyük kulüpten ekonomik açıdan bizi tatmin eden teklifler aldık. Her şey oyuncunun hangi takıma gitmek istemesine bağlı. Pepe, önümüzdeki Pazartesi tatilden dönecek. Hafta ortasında da kararı vermiş olacaktır” şeklinde konuştu.