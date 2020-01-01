Arsenal’dan Mesut Özil’e bir şok daha

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla şubat ayına kadar sahaya çıkamayacak.

İngiltere’de Premier Lig kulüpleri, 25 kişilik takım kadrolarını lig yönetimine bildirdi.

’da teknik direktör Mikel Arteta’nın takımda düşünmediği Mesut Özil'e lisans çıkarılmadı.

Daha önce kadrosuna da alınmayan Mesut Özil’in böylece şubat ayına kadar resmi maçlarda bu takımın formasını giymeyeceği kesinleşmiş oldu.

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Daha fazla takım

2013 yılında ’den transfer edilen Mesut Özil, çıktığı 271 maçta 47 gol atıp 75 de asist yapmıştı.

Tecrübeli oyuncu haftalık 350 bin sterlin maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi konumunda…

Öte yandan geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Jean-Michel Seri de 'ın Premier Lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.