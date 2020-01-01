Arsenal’dan Mesut Özil’e bir şok daha
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İngiltere’de Premier Lig kulüpleri, 25 kişilik takım kadrolarını lig yönetimine bildirdi.
Arsenal’da teknik direktör Mikel Arteta’nın takımda düşünmediği Mesut Özil'e lisans çıkarılmadı.
Daha önce Avrupa Ligi kadrosuna da alınmayan Mesut Özil’in böylece şubat ayına kadar resmi maçlarda bu takımın formasını giymeyeceği kesinleşmiş oldu.
2013 yılında Real Madrid’den transfer edilen Mesut Özil, çıktığı 271 maçta 47 gol atıp 75 de asist yapmıştı.
Tecrübeli oyuncu haftalık 350 bin sterlin maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi konumunda…
Öte yandan geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean-Michel Seri de Fulham'ın Premier Lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.