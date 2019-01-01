Arsenal’dan ırkçılıkla ilgili soruşturma
Arsenal ile Napoli arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, bir Arsenal taraftarının İtalyan ekibin Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly’e ırkçı söylemlerle hakaret ettiğini gösteren bir video ortaya çıkmıştı.
Arsenal’dan yapılan yazılı açıklamada “Irkçı söylemleri nefretle kınıyoruz. Videoyu çeken şahsı tespit etmek için soruşturma başlattık. Arsenal olarak bu tür davranışlara sıfır tolerans ile yaklaşıyoruz. Şahsın kimliği tespit edildikten sonra bir daha maçlara alınmayacak. Arsenal ailesinin yuvası olan Emirates Stadyumu’nda bu tür olaylar nadiren yaşanır.” ifadeleri yer aldı.
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Koulibaly, Aralık ayında İtalya Serie A’da oynanan Inter karşılaşmasında da rakip taraftarların ırkçı davranışlarına maruz kalmıştı.
Arsenal ile Napoli arasındaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazanarak, İtalya’daki rövanş maçı öncesi avantajı elde etmişti.