Transfer

Arsenal'da Sokratis ile yollar ayrıldı

Goal
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Sokratis Papastathopoulos Arsenal 2020-21
Getty Images
Arsenal, Yunan savunmacı Sokratis Papastathopoulos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

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    Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

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