Arsenal'da Mesut Özil'e formül bulundu

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in transferi için yeni bir çare bulundu.

Yüksek ücreti nedeniyle hiçbir takımın transferine sıcak bakmadığı Mesut Özil için yeni bir çözüm önerisi bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre Arsenal, Özil'in kontratındaki ücretin bir kısmını karşılayarak kiralama modeli üzerinde duruyor.

Özil, haftada 350 bin pound ile kulübün en yüksek ücretini alan isim ve geçen hafta oynanan West Ham United karşılaşmasında maç kadrosuna alınmadı.

Arsenal, kulübün borçlarından dolayı Mesut'u satma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Emery de Mesut'u kadroya geri alma fikrine olumlu yaklaşmıyor.