Arsenal yönetimi Emery'nin arkasında

Son 10 lig maçında yalnızca 2 galibiyeti olan Arsenal'de Unai Emery ateş hattında gibi görünebilir; ancak yönetim aynı fikirde değil.

Tüm kulvarlardaki son 5 maçında galibiyete hasret olan ve ligde ilk 4'ün 8 puan gerisinde olan , son olarak 'e 2-0 yenilmişti.

Bu başarısız formun sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Unai Emery ise son günlerde yoğun eleştirilere maruz kaldı. Ancak Arsenal yönetimi Emery'e tam destek vermiş durumda. Zira 11 Kasım Pazartesi günü kulüpte düzenlenen bir organizasyonda konuşan futbol direktörü Raul Sanllehi, Emery hakkında şunları söyledi:

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"Biz de herkes gibi bu sezon alınan sonuçlardan ve takımın performansından memnun değiliz. Emery'nin, oyuncuların ve ekibimizin istediğimiz veya beklediğimiz seviyede olmaması, taraftarlarımız gibi bizleri de üzüyor."

"Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Ve biz, bu işi başaracak doğru ismin Unai Emery olduğuna son derece inanıyoruz. Hepimiz perde arkasında işleri toparlayabilmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başaracağımızdan da eminiz."

"Taraftarımızın desteğini asla hafife almıyoruz. Bu zorlu dönemde hep birlikte takımın arksaında durmayı umuyoruz. Çünkü biz, birlikte daha güçlüyüz. ”