Arsenal yıldızının ani dönüşü Arteta'yı sevindirdi

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, takımının Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları için mücadele ettiği bu sezonun kritik aşamasına girerken büyük bir moral kazandı.

Arsenal, ligin bitimine 7 hafta kala 70 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer alıyor ve ertelenen maçı bulunan Manchester City'nin 9 puan önünde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal, çeyrek final ilk maçında Sporting Lizbon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeye çok yaklaştı.

Bu bağlamda İngiliz "Mirror" gazetesi, Ibechi Eze'nin sürpriz bir şekilde Arsenal antrenmanlarına döndüğünü ve bunun takıma büyük bir moral verdiğini yazdı.

Son uluslararası maç arası öncesinde sakatlanan eski Crystal Palace oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeler artmıştı.

Uluslararası maç arası öncesinde baldırından sakatlanan İngiliz yıldızın 6 hafta sahalardan uzak kalacağına dair bazı haberler çıkmış olsa da, Ezi Perşembe günü takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıktı.

Eze'nin dönüşü, Arsenal kadrosunda birçok oyuncunun sakatlığıyla birlikte gerçekleşti. Bunların başında, maç sırasında sakatlık geçirdikten sonra Sporting Lizbon stadyumunu terk etmek zorunda kalan ve bugünkü antrenmana katılamayan kaptan Martin Ødegaard geliyor.

Ödegaard'ın yanı sıra Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori ve Piero Hincapie de Cumartesi günü Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Bournemouth maçı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmana katılmadı.

Calafiori, Sporting maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı ve "Football London" sitesinin haberine göre, İtalyan oyuncunun antrenmana sadece dinlenmek ve iyileşmek amacıyla katılmadığı anlaşılıyor.

Bu arada, Saka, Lig Kupası finalinden bu yana Arsenal kadrosunda yer almıyor, Henkabe ise uluslararası maçlar arası ara sırasında diz arkasından sakatlandığı için bir süre forma giyemeyecek.

Arsenal, Premier Lig'deki son yedi maçına girerken Arteta'nın tüm bu endişelerle başa çıkması gerekiyor.