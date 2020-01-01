Arsenal 'yeni Henry'nin' peşinde

Premier Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Londra ekibi, devre arasında bir golcü takviyesi yaparak çıkışa geçmek istiyor.

Premier Lig'de bu sezona felaket bir başlangıç yapan , ocak ayında kadrosuna bir golcü oyuncu katarak sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Londra ekibi, Slavia Prag forması giyen 19 yaşındaki Abdallah Sima'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Çek ekibiyle çıktığı 18 maçta 13 gol atan Sima, uzun boyu, hızlı koşuları ve bitiriciliğiyle yeni Thierry Henry olarak lanse ediliyor. Oyuncunun gelişimini gözlemcilerine takip ettiren Arsenal'in bu transferdeki en büyük rakibi ise 'nın son şampiyonu .

Bu sezon çıktığı 13 lig maçında sadece 14 puan toplayabilen Arsenal, 15. sırada yer alıyor.