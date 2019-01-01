Arsenal, William Saliba transferinde mutlu sona yaklaştı

Arsenal, Saint-Etienne'in defans oyuncusu William Saliba ile prensip anlaşmasına vardı.

Premier Lig ekiplerinden , William Saliba yarışında bir adım öne geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre 'in 18 yaşındaki defans oyuncusu William Saliba, Arsenal ile anlaşmaya vardı.

ve ile oyuncuyu transfer etmek için yarışan Arsenal'ın önündeki tek engel Saint-Etienne'in ücret konusunda ikna olması olarak görülüyor.

Fransız ekibin talep ettiği 26 milyon poundluk bonservis ücretini düşürmeye çalışan Arsenal, bu sorunu çözdüğü takdirde Fransız oyuncuyu renklerine bağlayacak.

William Saliba, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 19 resmi maça çıktı.