Arsenal, Vertonghen’i bekliyor

Arsenal'in, Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Jan Vertonghen için transfer girişiminde bulunacağı iddia edildi.

’ın yıldız stoperi Jan Vertonghen’in kulüpteki geleceği belirsizliğini sürdürüyor. 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcunun adı şimdiden transfer gündeminde yer almaya başladı.

32 yaşındaki deneyimli stoper, takım arkadaşı Christian Eriksen ile yaşadağı problemden dolayı takımda ayrılmak istediğini belirtmişti. Premier Lig’de kendini kanıtlayan ve performansıyla beğeni toplayan deneyimli futbolcunun kariyerine Tottenham dışında başka bir İngiliz takımında devam etmek istediği iddia edildi.

Bu iddialar gündemdeyken 'in savunmada yaşadığı sorunlardan dolayı Vertonghen’i transfer etmeyi hedeflediği öne sürüldü. Tottemham’ın eski golcüsü Darren Bent, Vertonghen’in Arsenal’e gitmesinin mantıklı olduğuna inandığını ifade etti..

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Footbal Insider'a konuşan Bent, Vertonghen’in eski Tottenham’lı Sol Campbell gibi Arsenal’e gidebileceğini belirtti ve şöyle söyledi: "Arsenal Vertonghen'i bedavaya alabilir, böyle bir durum yaşanırsa şaşırmayın. Tottenham'ın bu sorunu çözmesi gerek. Oyuncuların bir hiç uğruna takımdan ayrılmasını istemem."

Tottenham’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek tek futbolcu Verthongen değil. Yaz transfer sezonunda ile adı anılan Christian Eriksen'in de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sözleşmesi bitecek bir diğer futbolcu ise Toby Alderweireld.